Васильев не считает первоочередными вопросы перевода часов и переименования Кирова

КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Вопросы о возвращении Кирову исторического названия Вятка и выходе региона из московского часового пояса не являются первоочередными, есть куда более серьезные проблемы. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

"Проблема не первоочередная. Да, Сергей Востриков, он же товарищ Киров, не был здесь ни разу, но у нас в стране таких прецедентов пруд пруди. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин тоже ведь не имел никакого отношения к Кенигсбергу, но там эту тему никто не поднимает, и нам пора перестать муссировать. Есть куда более тяжелые вопросы", - сказал он.

Васильев считает тему спекулятивной, как и вопрос перевода часов со сдвигом на восток. "Тут ведь в июне солнце встает в три часа ночи, а темнеет в полвосьмого вечера. Явно не совпадает с астрономическим временем. Но как только затрагиваешь эти вопросы, моментально взрывается блогосфера: "А-а-а, делать им больше нечего, лишь бы стрелки часов двигать туда-сюда и переименовывать Киров в Вятку", - добавил собеседник агентства.

"Видимо, исторически сложилось: когда власть хотела "замылить" какой-нибудь серьезный вопрос, переключить внимание, увести разговор в сторону, сразу подбрасывалась тема переименования. Поэтому народ болезненно реагирует", - подытожил Васильев.

Нынешняя столица Кировской области ранее называлась Хлыновом, затем Вяткой, а свое современное имя получила в 1934 году. Начиная с 1993 года в Кирове постоянно поднимается вопрос о возвращении городу исторического названия Вятка, однако опросы населения неоднократно демонстрировали негативное отношение большинства к этой инициативе. В настоящее время Кировская область живет по московскому времени. Ранее в Общественную палату региона поступали предложения отнести его к другой часовой зоне - к третьей (московское время плюс один час).