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Васильев: в Кировской области провели ремонт 12 клиник, отказавшись от частной скорой

Общество
14 июня, 8:00 UTC+3

Врио главы региона добавил, что мера позволила на 15% прибавить финансирование районных больниц

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КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Отказ от услуг частной скорой помощи в Кировской области позволил сэкономить средства на ремонт 12 детских поликлиник и прибавку финансирования районных больниц. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы региона Игорь Васильев.

"Часть того, что в прежние годы было отдано на аутсорсинг, а является жизненно важным для людей, мы вернули в лоно государства. Например, скорую помощь. Создали единую службу на всю область", - сказал он. "В итоге появились свободные деньги, позволившие привести в порядок 12 детских поликлиник, на 15% прибавить финансирование районных больниц", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что если в каком-то районе выходит из строя реанимобиль, то без задержки приезжает новый, а сломанный отправляется в сервис.

"Мы отремонтировали центр гемодиализа в Кирове, открыли отделения в трех регионах - Советске, Вятских Полянах и Омутнинске, так их рассредоточив, чтобы людям пришлось меньше ездить. Эта служба раньше тоже была отдана на откуп частнику. Мы ни копейки не просили у федерального центра, сами нашли резервы, внедрив в медицине информационную систему", - добавил Васильев.

В январе 2017 года пилотный проект частной скорой помощи в Кировской области признали невыгодным, отмечали ранее в правительстве региона. Вместо него создана единая служба скорой помощи на базе госучреждений. Как отмечали в правительстве, регион сможет экономить более 100 млн рублей в год благодаря возврату в ведение государства услуг "скорой", а за счет оказания платных услуг единая служба сможет зарабатывать более 12 млн рублей в год и обновлять собственный автопарк на три-четыре автомобиля ежегодно.

 

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Васильев, Игорь Владимирович
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