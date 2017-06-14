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Васильев призвал журналистов создавать положительный имидж Кирова

Общество
14 июня, 8:00 UTC+3

Врио губернатора Кировской области, в частности, отметил достижения региона в сфере медицинского образования, производства медпрепаратов и молочной продукции

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КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев призвал журналистов искать больше положительных новостей в столице региона - о достижениях в образовании, медицине, промышленности. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Он признал, что раньше город ассоциировался в первую очередь с арестом экс-руководителя региона Никиты Белых и процессом по делу "Кировлеса". "Согласен, проблема есть, но мы постарались поменять вектор. Конечно, я не имею право учить журналистов, но если мы хотим, чтобы люди сюда приезжали, надо видеть что-то кроме негатива", - сказал Васильев.

Собеседник агентства отметил, что в Кирове находится один из лучших в Приволжском федеральном округе медицинский университет, в этом опорном вузе учатся почти 40 тыс. студентов из 16 стран. Область занимает шестое место в стране по производству молока в абсолютном объеме.

"Нанолек" совместно с французами выпускает пятивалентную вакцину для детей. Завод "Росплазма" будет делать препараты крови. Он давно стоит без дела, мы договорились с новым итальянским инвестором. Несмотря на все санкции и контрсанкции, наш шинный завод Pirelli остается самым крупным в России, и 80% продукции идет на экспорт в Европу", - рассказал врио губернатора.

"Вы слышали об этом? Зато все в курсе суда по делу "Кировлеса"… Другим нужно гордиться!" - считает Васильев.

Дело "Кировлеса" - уголовный процесс о хищении имущества кировского государственного предприятия "Кировлес", фигурантами которого являются Алексей Навальный и Петр Офицеров.

В июле 2016 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Кировской области Никиты Белых "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации". Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. Другим указом Путин назначил Игоря Васильева временно исполняющим обязанности руководителя региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Кировской области. Досрочные выборы пройдут 10 сентября.

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Васильев, Игорь Владимирович
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