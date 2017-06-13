DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли

Beerdy - Bruce Lee Central/Youtube

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Единственное видео настоящего боя с участием легендарного киноактера и мастера восточных единоборств Брюса Ли было опубликовано в интернете. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как отмечает издание, видео было размещено на YouTube-канале Beerdy: Bruce Lee Central и является единственной записью реального боя Брюса Ли в стиле смешанных единоборств (MMA). Соперником Ли в заснятом на камеру поединке стал его ученик Тэд Вонг. Бой, вероятно, проходил в Калифорнии, где у Брюса Ли была своя школа Джит Кун-До.

В течение боя Вонг предпринимает попытки приблизиться к Брюсу Ли, который, в свою очередь, старается держать дистанцию и отражает атаки, отмечает издание.

На соперниках надета специальная защитная экипировка, этого требовали правила MMA того времени.

Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско. За свою карьеру в кино он стал признанным реформатором в области китайских боевых искусств, их популяризатором, работал актером и режиссером. Брюс Ли снялся в более чем в 30 фильмах. Он скончался в 1973 году в возрасте 32 лет.