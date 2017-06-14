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Метеорологи обсудят на конференции в Петербурге возможности повышения точности прогнозов

Общество
14 июня, 0:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

В конференции примут участие эксперты Всемирной метеорологической организации, главы национальных гидрометслужб и региональных учебных центров из 10 европейских стран и из Китая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские и иностранные метеорологи откроют в Санкт-Петербурге двухдневную конференцию "Современное гидрометеорологическое образование: ответы на вызовы XXI века". Ее участники обсудят вопросы подготовки и повышения квалификации синоптиков и возможности повышения точности прогнозов.

"В рамках конференции соберутся представители учебных заведений, представители работодателей и производителей гидрометеорологического оборудования, что позволит нам обменяться мнениями, прийти к единому пониманию, какой уровень специалистов востребован в обществе, каким точкам в области образования нам необходимо уделять особое внимание", - сказал на пресс-конференции в ТАСС проректор Российского государственного гидрометеорологического университета Алексей Крылов.

"Актуальность конференции, на мой взгляд, очень высокая. Как известно, с 2012 года ведется серьезная работа по реформированию квалификационных требований к специалистам гидрометеорологии, которые в результате станут основой для формирования квалификационных требований. На основании этого будет создаваться федеральный государственный образовательный стандарт", - добавил он.

В конференции примут участие эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), руководители национальных гидрометслужб и региональных учебных центров из 10 европейских стран и из Китая.

Специалисты отмечают, что меняющийся климат, его непредсказуемость требуют от метеорологов большей точности прогнозов. Это даст возможность противостоять погодным рискам. Необходим качественно новый подход к профессиональной подготовке специалистов, использующих в своей работе самые передовые технологии, отмечают представители Российского государственного гидрометеорологического университета.

Во время конференции специалисты примут участие в пленарном заседании, обменяются мнениями на секциях и круглых столах.

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