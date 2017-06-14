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Более 2 тысяч участников соберет в Самарской области молодежный форум ПФО "iВолга-2017"

Общество
14 июня, 0:53 UTC+3 САМАРА САМАРА 14, июня. /ТАСС

Одной из ключевых тем форума станет экология

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САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Пятый - юбилейный - молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) "iВолга" открывается в среду на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе оргкомитета форума.

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"В этом году форум соберет свыше 2 тысяч участников из регионов ПФО, а также иностранных гостей из 19 стран мира. Одной из ключевых тем форума станет экология", - сказали в пресс-службе.

С участниками пятой "iВолги" встретятся более 50 экспертов в разных сферах - политики, экономисты, журналисты, деятели культуры. Участники будут представлять свои проекты и идеи, лучшие получат грантовую поддержку. Грантовый фонд в этом году составит 8 млн рублей.

Для участников подготовлена насыщенная культурно-массовая программа, оборудованы спортивные площадки, в том числе скалодромный парк, водно-туристический блок и площадка по практической стрельбе. В рамках форума пройдут окружной экологический фестиваль, турнир по управленческим поединкам и парламентским дебатам, фестиваль ГТО, соревнования по парашютному спорту, фестиваль танцев, День науки. Особо на "iВолге" будет представлена тема ЧМ-2018, запланированы прямые трансляции матчей Кубка Конфедераций, состоятся товарищеские матчи между делегациями Казани, Саранска, Самары и Нижнего Новгорода.

Итоги форума подведут 24 июня.

Впервые окружной форум "iВолга" был проведен в 2013 году по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Гранты на реализацию проектов получили тогда 185 человек. Еще 16 участников форума были награждены путевками на Байконур и стали свидетелями исторического события - запуска Олимпийского огня в космос. Форум проводится под патронатом полпреда президента в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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