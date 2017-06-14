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Путин констатировал, что в РФ третий год подряд наблюдается естественный прирост населения

Общество
14 июня, 1:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

При этом, по словам главы государства, страна преодолела сокращение этнического русского населения

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ третий год подряд наблюдается естественный прирост населения и страна преодолела сокращение этнического русского населения. Об этом он рассказал в одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, на основе которых снят четырехсерийный кинофильм. Один из его фрагментов опубликован в преддверии премьеры второй серии картины.

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Стоун напомнил Путину о том, что прежде он говорил, что в России сокращается этническое русское население. "К счастью, мы переломили эту ситуацию. У нас третий год подряд уже естественный прирост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения", - констатировал российский лидер.

"Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но в России есть определенные преимущества, потому что если, скажем, для Европы, или даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов, люди с другой религией - это все-таки в основном эмигранты, у нас - нет. Они россияне, это их родина и другой родины у них нет", - рассказал президент России.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ на телеканале Showtime начался в США 12 июня и завершится 15 июня.

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