СМИ: журнал Rolling Stone выплатит $1,65 млн для урегулирования иска о клевете

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Популярный американский музыкальный журнал Rolling Stone урегулировал поданный против него иск о клевете, согласившись выплатить $1,65 млн одной из студенческих организаций Вирджинского университета, которая обвинила издание в распространении информации, порочащей это высшее учебное заведение. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Иск был подан после того, как Rolling Stone в 2014 году опубликовал статью, в которой рассказывалось о якобы имевшем место случае изнасилования одной из студенток этого университета, расположенного в американском Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После того, как публикация вызвала волну возмущения общественности, правоохранительные органы провели расследование, по итогам которого не обнаружили никаких свидетельств того, что преступление в университете действительно имело место.

В редакции Rolling Stone впоследствии признали ошибку, заявив, что при написании статьи ее автор, журналистка Сабрина Эрдели полагалась на показания якобы жертвы инцидента, не проверив должным образом все факты. После этого журнал официально опроверг статью и принес извинения.

"Прошло почти три года с тех пор, как мы и все сообщество Вирджинского университета были шокированы той печально известной статьей, и теперь мы счастливы, что смогли закрыть последнюю главу этого дела", - говорится в сообщении студенческой организации Virginia Alpha Chapter, которая подала иск, обвинив издание в распространении порочащей информации и нарушении журналистской этики. Изначально организация требовала $25 млн компенсации.

До этого Rolling Stone урегулировал отдельный иск, поданный против него администратором университета Николь Эрамо. Истица утверждала, что статья нанесла непоправимый ущерб ее репутации. Как отмечала Эрамо, она была представлена в публикации в крайне неприглядном свете. Журналистка, в частности, обвинила ее в безразличии к якобы произошедшему инциденту и в попытках замять дело.

Издание урегулировало тот иск в апреле этого года, однако сумму компенсации ни издание, ни адвокаты истицы не раскрыли.