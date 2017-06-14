Путин: в России нет притеснений гомосексуалистов

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Люди, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации не сталкиваются с ограничением их свобод в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

"У нас нет никаких ограничений и притеснений по половому признаку. Больше того, многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения, многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности, - указал Путин. - Они даже получают государственные награды, ордена за свои успехи".

"У нас есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную", - пояснил президент. Он подчеркнул, что в России общество "достаточно либеральное" и "нет такой ситуации, как в некоторых исламских странах, где смертная казнь грозит гомосексуалистам".

На вопрос о том, относится ли это и к военным в России, Путин ответил: "Нет запрета никакого". Режиссер также спросил Путина, согласился бы он пойти в душ на подводной лодке с гомосексуалистом. Российский лидер со смехом ответил: "Я лучше с ним не пойду в душ. Зачем провоцировать? Я все-таки мастер спорта по борьбе дзюдо и борьбе самбо".

"Я могу вам сказать, что я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности и семейные", - добавил российский лидер. "Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране, - подчеркнул Путин. - Нам нужно укреплять семьи. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать".

На вопрос Стоуна о возможности усыновления детей в однополые семьи президент России ответил: "Да, такое возможно. Не могу сказать, что в нашем общественном сознании это приветствуется. Это я говорю откровенно. Потому что ребенок, на мой взгляд, будет более свободен в своем будущем выборе, когда он станет взрослым, если он воспитывается в традиционной семье".