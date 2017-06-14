Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В родном селе Ельцина может появиться музей первого президента РФ

Общество
14 июня, 6:56 UTC+3 ПЛЕС область/ 14, июня. /ТАСС

В уральском селе Бутка сохранился дом, в котором Борис Ельцин родился и прожил до 2,5 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЛЕС /Ивановская область/, 14 июня. /ТАСС/. Музей Бориса Ельцина может появиться на малой родине первого президента России - в уральском селе Бутке в 270 км от Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщила дочь Ельцина Татьяна Юмашева на XI Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Плесе Ивановской области.

"Мы в принципе уже думаем об этом (о создании музея в Бутке - прим. ТАСС), не знаем еще в каком виде это будет. Там сохранился дом, в котором и папа бывал, и мама, и мы там тоже были. Это такой памятный дом, но там сейчас живут люди. Конечно, мы бы не хотели никого беспокоить и тревожить, поэтому будем обсуждать, разговаривать с местной администрацией, как это сделать", - сказала Юмашева.

Она добавила, что над созданием музея работа начнется не скоро. "Сейчас мы только построили "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, и то еще не до конца. У нас сейчас открываются буквально через неделю апартаменты, готовим музыкальный клуб. Параллельно, я думаю, сейчас начнем обсуждать проект в Бутке, но не думаю, что это будет прямо в какое-то ближайшее время", - пояснила собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что жители села Бутка Свердловской области, где Борис Ельцин родился и прожил до 2,5 лет, планируют создать туристический маршрут по ельцинским местам. С его именем там связано много зданий: родительский дом, а также школа, аптека, магазин, которые построил отец первого президента РФ, Введенский храм, в котором крестили Ельцина.

Жители села хотят поставить памятник знаменитому земляку или гипсовый бюст, который, скорее всего, будет установлен в центре улицы, носящей имя первого президента России.

Смотрите также

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"

Музей первого президента России получил награду конкурса "Европейский музей года"

"Ельцин Центр" провел первую автобусную экскурсию по "ельцинским" местам в Екатеринбурге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ельцин, Борис Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
4
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
7
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
Темы дня
Загрузка...
Реклама