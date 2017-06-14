В родном селе Ельцина может появиться музей первого президента РФ

ПЛЕС /Ивановская область/, 14 июня. /ТАСС/. Музей Бориса Ельцина может появиться на малой родине первого президента России - в уральском селе Бутке в 270 км от Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщила дочь Ельцина Татьяна Юмашева на XI Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Плесе Ивановской области.

"Мы в принципе уже думаем об этом (о создании музея в Бутке - прим. ТАСС), не знаем еще в каком виде это будет. Там сохранился дом, в котором и папа бывал, и мама, и мы там тоже были. Это такой памятный дом, но там сейчас живут люди. Конечно, мы бы не хотели никого беспокоить и тревожить, поэтому будем обсуждать, разговаривать с местной администрацией, как это сделать", - сказала Юмашева.

Она добавила, что над созданием музея работа начнется не скоро. "Сейчас мы только построили "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, и то еще не до конца. У нас сейчас открываются буквально через неделю апартаменты, готовим музыкальный клуб. Параллельно, я думаю, сейчас начнем обсуждать проект в Бутке, но не думаю, что это будет прямо в какое-то ближайшее время", - пояснила собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что жители села Бутка Свердловской области, где Борис Ельцин родился и прожил до 2,5 лет, планируют создать туристический маршрут по ельцинским местам. С его именем там связано много зданий: родительский дом, а также школа, аптека, магазин, которые построил отец первого президента РФ, Введенский храм, в котором крестили Ельцина.

Жители села хотят поставить памятник знаменитому земляку или гипсовый бюст, который, скорее всего, будет установлен в центре улицы, носящей имя первого президента России.