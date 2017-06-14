Народные костюмы, промыслы и коломенская пастила знакомят женевцев с традициями России

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Модное слово "арт-проект" не способно передать всей исторической и художественной ценности экспонатов, представленных на российской выставке, открывшейся 13 июня в женевской штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Двадцать восемь уникальных коллекционных народных костюмов, произведения из камня, стекла, металла и ткани уральских, ярославских, нижегородских мастеров, знаменитая коломенская пастила, а в добавление к этому богатству феерическое дефиле современного модного московского дома - все это не могло не затронуть взыскательную женевскую публику.

Новая жизнь традиций

Арт-проект "Новая жизнь русских традиций", подготовленный постоянным представительством России при женевском отделении ООН и других международных организациях при содействии ВОИС, стал одновременно и подарком, и своеобразным "учебным пособием" для участников важного форума - 34-й сессии межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. Открывая выставку, глава российской дипмиссии в Женеве Алексей Бородавкин отметил, что она посвящена российскому вкладу в международные усилия по продвижению традиционной культуры и знаний.

В интервью российским журналистам дипломат сказал, что ВОИС - это структура, которая защищает "не только современные произведения искусства, литературы, музыки, но и то, что было создано многие века назад, традиционную культуру, в том числе и одежду".

"Выставка и показ мод, идея которого почерпнута из традиций одежды народов, которые живут на территории Российской Федерации, это еще одна демонстрация того, что у нас в стране мы пытаемся поддержать эту связь времен - и в том, что касается единства России, и в том, что касается идеи преемственности поколений и традиций", - отметил он.

В своею очередь, глава департамента традиционных знаний ВОИС Венд Вендланд, отметив богатство русской культуры, отражающееся в фольклоре и традициях, напомнил, что сейчас в ВОИС государства "пытаются согласовать новый договор в этой области", и российский арт-проект "показывает значение этой работы".

Единство в разнообразии

Особое внимание посетителей выставки привлекли работы российских мастеров из собрания Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое известно своей активной деятельностью на ниве сохранения национальных традиций. Да и как не восторгаться произведениями Уральской школы, например настольными часами из редчайшего самоцвета - сиренево-лилового чароита - или ларцом из яшмы, навевающем мысли о сказах Бажова. Тончайшая гравировка по металлу, выполненная мастерами Златоуста, сделала шедеврами и охотничий кинжал, и подстаканник. А еще на выставке радует глаз ярославская майолика, городецкая вышивка золотой и серебряной нитями на шелковых палантинах.

Российский арт-проект органично соединил в себе разные виды творчества. Его вдохновитель и инициатор Елена Евгеньевна Макеева-Бородавкина - супруга российского постпреда - рассказала корреспонденту ТАСС, что "очень хотелось показать наш народный традиционный костюм, а также хотелось показать, что этот костюм связан не только с сундуком и нафталином, но и сегодняшним днем".

"Все выросло из народного творчества: каждая вещь, которую вы здесь видите, имеет своего автора. Это люди, которые профессионально занимаются возрождением народных промыслов", - отметила собеседница агентства. Она обратила внимание на гармонию между экспонатами выставки: мастера Златоуста сплели металлическое кружево на стекле, которое перекликается с городецкой вышивкой и костюмами из коллекции авторской школы дизайна "Любакс".

Обращение к истокам

Костюмы приехали в Женеву из Москвы. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС искусствовед Елена Петрова, ученики школы "Любакс" делают дипломные работы - исторические и традиционные костюмы. "Так за много лет была собрана коллекция. Авторы работали с музеями, с историками, чтобы была обеспечена историческая точность", - сказала собеседница, добавив, что на выставке представлено шесть русских костюмов: четыре женских (московский, архангельский, пензенский и воронежский) и два мужских (пензенский и воронежский).

Фурор среди сотрудников ВОИС вызвала якутская шубка: невозможно было поверить, что это - летняя одежда. Есть также алтайский, якутский и удмуртский костюмы, еврейские, калмыцкие, татарские, казахские, белорусские и много других. Помимо исторической точности, это - яркость красок, филигранная отделка, всевозможные радующие глаз украшения. От этой традиционной одежды веет праздником, теплом, семейными радостями. До Женевы коллекция побывала на выставке в Лозанне и вызвала огромный интерес.

Показ современных костюмов в ВОИС вызвал массу положительных эмоций у зрителей, поскольку представлял собой музыкальное шоу. Дизайнеры нового российского бренда Feodora.moscow разработали стиль практичной, но при этом эффектной одежды, который основан на принципах древнерусского кроя, пришедшего в Россию из Византии. В начале дефиле даже создавалось впечатление, что ожили манекены размещенной рядом исторической экспозиции.

Как сообщила корреспонденту ТАСС организатор дефиле Вера Орлова, Feodora.moscow "в создании одежды обращается к древнерусским традициям, активно развивает их, адаптируя к требованиям современной жизни". "Арт-директор модного дома Наталья Соломатина, профессор женевской Высшей школы искусств и дизайна, два года назад основала новую марку", - сказала Орлова. "Обратившись к своим истокам, к древнерусской истории, к традициям своей страны, уходящими корнями в великую Византию, мы выбрали имя знаменитой византийской императрицы Феодоры", - добавила она.

О традициях русского искусства приготовления сладостей посетителям выставки напомнила президент фонда "Мир и гармония", директор "Российских культурных сезонов" Эльмира Щербакова. Ее стараниями арт-проект пополнился красивым киоском, где каждый мог отведать знаменитой коломенской пастилы. "Коломенская пастила - это один из лучших российских брендов, - сказала она. - В Коломне вас научат делать пастилу. Рекомендую отведать ее в Женеве, а затем отправиться за ней в Коломну".