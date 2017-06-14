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Globo: в Бразилии суд обязал любовницу женатого мужчины выплатить компенсацию его супруге

Общество
14 июня, 9:19 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Любовница отправила жене мужчины интимные фотографии, доказывающие его измену

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Гражданский суд города Рио-де-Жанейро обязал женщину, имя которой не раскрывается, выплатить компенсацию законной супруге своего возлюбленного, сообщила газета Globo.

Установленная сумма штрафа составила 15 тыс. реалов ($4,5 тыс.). По информации издания, проживающий в США мужчина во время поездки в Бразилию вступил в связь с местной жительницей. По окончании пребывания в южноамериканской стране он решил прервать романтическую историю и вернуться к жене. Однако бразильянка успела сделать несколько интимных фотографий, доказывающих измену. Эти снимки она отправила законной супруге своего возлюбленного через онлайн-мессенджер в Facebook.

Обманутая жена отреагировала не так, как ожидала ее соперница. Она подала на бразильянку в суд, требуя возместить полученный от откровенных фотографий моральный ущерб. Ответчица утверждала, что лишь хотела предупредить супругу своего возлюбленного об измене. Однако суд постановил, что речь шла об издевательстве над соперницей и высмеивании ее отношений с мужем.

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