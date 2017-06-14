КПРФ предлагает внести в Госдуму в осеннюю сессию проект о реновации жилья в РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фракция КПРФ считает, что в осеннюю сессию в Госдуму необходимо внести законопроект о реновации устаревшего жилья на территории всей России. Об этом заявил журналистам зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"В период осенней сессии мы должны внести такой законопроект (о реновации жилья на территории всей страны - прим. ТАСС) в Госдуму, нужно распространить эту программу на территорию РФ", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы должны также взять под жесткий парламентский контроль реализацию программы в Москве, а также вопросы развития территорий, которые будут застраиваться новым жильем.

Госдума рассмотрит в среду в окончательном чтении законопроект о реновации жилфонда Москвы, в рамках которого планируется снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.