Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ предлагает внести в Госдуму в осеннюю сессию проект о реновации жилья в РФ

Общество
14 июня, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В партии подчеркнули, что депутаты должны взять под жесткий контроль реализацию программы в Москве, а также вопросы развития территорий, которые будут застраиваться новым жильем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фракция КПРФ считает, что в осеннюю сессию в Госдуму необходимо внести законопроект о реновации устаревшего жилья на территории всей России. Об этом заявил журналистам зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"В период осенней сессии мы должны внести такой законопроект (о реновации жилья на территории всей страны - прим. ТАСС) в Госдуму, нужно распространить эту программу на территорию РФ", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы должны также взять под жесткий парламентский контроль реализацию программы в Москве, а также вопросы развития территорий, которые будут застраиваться новым жильем.

Госдума рассмотрит в среду в окончательном чтении законопроект о реновации жилфонда Москвы, в рамках которого планируется снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
4
Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной
5
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
Темы дня
Загрузка...
Реклама