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Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой

Общество
14 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Температура воздуха составит 18-20 градусов тепла

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в среду в Московском регионе из-за ливневого дождя с грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе ожидаются порывы 12-17 м/с.

В Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре РФ.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

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