Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в среду в Московском регионе из-за ливневого дождя с грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте метеослужбы.
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе ожидаются порывы 12-17 м/с.
В Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре РФ.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности.