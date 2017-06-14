Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в среду в Московском регионе из-за ливневого дождя с грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе ожидаются порывы 12-17 м/с.

В Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре РФ.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.