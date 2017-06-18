Трое русских над полюсом: как "разболтанный командир" Чкалов стал героем

18 июня 1937 года в 4 часа 4 минуты утра со Щелковского аэродрома по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Франциско стартовал самолет АНТ-25. Экипаж в составе пилотов Валерия Чкалова и Георгия Байдукова, а также штурмана Александра Белякова намеревался не только проложить кратчайший путь в Америку, совершив первый в истории беспосадочный перелет через Северный полюс, но и побить мировой рекорд по дальности полета. План удалось выполнить лишь наполовину.

Махнуть в Сан-Франциско

Говорят, что идея о дальних перелетах родилась у самого Сталина. Но "вождю народов" каких только идей ни приписывают. Достоверно же известно другое: осенью 1931 года с прошением о проектировании и постройке самолета для побития самых престижных авиационных рекордов в правительство обратился авиаконструктор Андрей Туполев. 7 декабря было принято положительное решение.

В то время в мире авиации господствовали французы, им принадлежали наиболее значимые рекорды, в том числе по дальности беспосадочного перелета. Немецкая авиационная промышленность после Первой мировой войны попала под серьезные ограничения по Версальскому договору, англичане не слишком интересовались воздушным флотом, а американцев заботило развитие сети внутренних коммерческих перелетов.

Зато СССР, вставший на путь индустриализации, был готов бросить вызов соперникам, чтобы продемонстрировать уровень развития промышленности и доказать преимущества социалистического строя. Тем более, что заводы уже начали выпускать самолеты, целиком спроектированные отечественными инженерами.

22 июня 1933 года красавец АНТ-25, специально созданный для полетов на дальность, впервые поднялся в воздух. Выглядел самолет непривычно, поскольку размах крыльев в 2,5 раза превышал длину фюзеляжа. В крыльях находились багажные отсеки и громадные топливные баки длиной 7 метров, в которых помещалось 3500 литров топлива. Двигатель имел мощность в 900 л.с. Для сравнения - на разработанном Туполевым чуть раньше пассажирском АНТ-9 стояли двигатели в 230 л.с.

Одновременно с испытаниями самолета началось строительство специальной взлетной полосы. Пришлось не только выкладывать бетонными плитами полосу длиной 1,8 км, но и строить специальную горку высотой 12 метров, с которой начинался разбег. Кроме того, около 2000 красноармейцев потратили немало времени на то, чтобы срыть холм, находившийся уже за пределами аэродрома, но прямо на пути медленно набиравшего высоту самолета. Для того, чтобы подняться всего на 500 метров, 11-тонный АНТ-25 должен был пролететь около 50 километров!

Первым о перелете через Северный полюс задумался Сигизмунд Леваневский – летчик, получивший всесоюзную славу и звезду Героя Советского Союза за участие в спасении экипажа застрявшего в арктических льдах парохода "Челюскин".

Об этом упомянул в своих воспоминаниях штурман Александр Беляков. Как-то в разговоре с ним Леваневский неожиданно сказал:."Хочу предложить самолет Туполева. Надо приспособить его для полетов в Арктику да махнуть из Москвы в Сан-Франциско через Северный полюс. Руководство к полету относится с большим интересом. И я теперь занят подбором экипажа. Не примете ли участие в качестве основного или запасного штурмана?"

Беляков согласился и в свою очередь предложил в качестве второго пилота кандидатуру Байдукова. 3 августа 1935 года Леваневский с Байдуковым и штурманом Левченко (Беляков остался в резерве) стартовали в направлении полюса, но были вынуждены вернуться из-за сильного выброса масла – оно заливало стекло и приборы, текло по крылу. На совещании в Кремле в присутствии Сталина и Туполева, Леваневский отрицательно высказался о самолете, заявив, что для решения поставленной задачи нужен не одномоторный, а четырехмоторный гигант. Перелет на неопределенное время отложили.

"Дисциплину Красной Армии не переваривает"

Байдуков, который был уверен в возможностях АНТ-25, не сдался. В один из вечеров он явился на квартиру к Валерию Чкалову, где шло веселое застолье, и увел хозяина на короткую прогулку. На улице он предложил Чкалову использовать имевшиеся у того связи для возобновления подготовку к перелету.

В характеристике, выданной Чкалову в 1932 г., говорилось, что он "наряду с хорошими летными качествами в политико-моральном отношении является крайне неустойчивым, ...чуждым человеком. Дисциплину Красной Армии не переваривает, внутренне разболтанный и разложившийся командир"

Связи у Чкалова в то время и правда были немалые: ему благоволили нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, маршал Климент Ворошилов, командующий ВВС Яков Алскнис. Работая испытателем в КБ Поликарпова, он уже был награжден орденом Ленина. Его невероятные летные способности, отчаянный характер, честность и прямота импонировали руководителям СССР.

Карьере Чкалова не мешала даже характеристика, выданной ему в 1932 по окончании Специальных сборов командиров. В ней прямо говорилось, что "тов. Чкалов наряду с хорошими летными качествами в политико-моральном отношении является крайне неустойчивым и, по своей сущности, чуждым человеком. Дисциплину Красной Армии не переваривает, внутренне разболтанный и разложившийся командир. По всем данным подлежит изъятию из ВВС РККА с применением решения ЦК и Совнаркома".

Чкалову с помощью Орджоникидзе удалось вновь увлечь идеей перелета Сталина. Но боясь повторного провала, тот дал добро на беспосадочный полет Москва – Петропавловск-Камчатский. И лишь после его успешного завершения организация перелета в США стала реальностью.

Северный полюс Чкалов проспал

Предполагалось, что перелет Чкалова будет проходить на высоте, не превышающей 3000 метров. Однако погода внесла решительные изменения в планы.

Облачные фронты начали встречаться один за другим уже за Онегой. Сменявшим друг друга летчикам приходилось либо пилотировать самолет вслепую, либо менять курс, выискивая просветы. Долго пробиваться сквозь облака мешало обледенение, а набор высоты приводил к усталости и расходу кислорода для дыхания, которого было припасено на 9 часов непрерывного использования каждым членом экипажа.

Предполагалось, что Чкалов будет пилотировать самолет 8 часов, затем 4 часа отдыхать. Весь график сбился как только самолет вынужденно полез вверх. У Чкалова сильно разболелась левая нога, сломанная в детстве, и он начал намного чаще меняться с Байдуковым. Но вместо отдыха первому пилоту пришлось следить за уровнем антиоблединителя, а также подкачивать масло в расходный бак. Пролет над Северным полюсом Чкалов крепко проспал на специальной полке, закрепленной за сиденьем пилота.

Показатели приборов также вызывали тревогу: в маневрах по обходу облаков было перерасходовано около 300 л топлива, а до полюса экипаж добрался за 27 часов, а не за 21 час, как планировалось.

Подлетая к побережью Канады, АНТ-25 пришлось забраться на высоту 5500 метров. Стекло кабины пилота замерзло, Байдукову, открывшему боковое окно, ножом пришлось скоблить застывшие кристаллы льда.

Стало модным принижать усилия России по строительству и конструированию самолетов. Перелет из Москвы в Орегон показал, что в этой стране есть пилоты и штурманы, способные вести самолет в трудных условиях, как и то, что она в состоянии производить двигатели, способные работать долгое время Журнал Flight International 24 июня 1937

Очередной мощный облачный фронт настиг экипаж над американскими Кардильерами. Положение стало критическим – Беляков и Чкалов использовали весь свой кислород, их движения и реакция замедлились, а у Чкалова вдобавок из носа пошла кровь. Внезапный выброс воды из системы охлаждения поставил экипаж на грань катастрофы: малейшее увеличение оборотов могло привести к перегреву и развалу двигателя.

Чтобы заполнить бак системы охлаждения, в ход пошло все, что оказалось под рукой: чай из термосов, моча экипажа, заботливо собиравшаяся в специальные емкости для медицинских нужд. Бак удалось частично заполнить, и система охлаждения заработала.

Самолет пролетел Портленд. До Сан-Франциско было еще далеко, а топлива явно не хватало. Посовещавшись, экипаж принял решение совершить посадку в Ванкувере, на военном аэродроме Пирсон-Филд. Замеры на земле показали, что в баках оставалось всего 77 из 3,5 тыс первоначально имевшихся литров горючего.

За 63 часа 16 минут экипаж Чкалова пролетел 9130 км, или 8504 км по прямой, между точками взлета и посадки. Рекорд дальности (9104 км по прямой, принадлежавший французским пилотам Морису Росси и Павлу Коде) остался непокоренным. Зато впечатляло другое.

Авторитетный английский журнал Flight International 24 июня 1937 года отмечал: "Тот факт, что им не удалось побить существующий рекорд беспосадочного перелета не так важен в сравнении с тем фактом, что трое русских – Чекалофф, Байдукофф и Белякофф – впервые в истории соединили Советскую Россию с США через Северный Полюс. В некоторых кругах ныне стало модным принижать усилия России по строительству и конструированию самолетов. Перелет из Москвы в Орегон показал, что в этой стране есть пилоты и штурманы, способные вести самолет в трудных условиях, как и то, что она в состоянии производить двигатели, способные работать долгое время".

Александр Кобеляцкий