МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и порывистом ветре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка, "по информации Центрального управления Гидрометеослужбы, с 14:00 мск 13 июня до 21:00 мск 14 июня ожидается дождь, гроза с порывами ветра 12-17 м/с, расчетное количество осадков за указанный период составит 6-15 мм".

МЧС предупреждает, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к заторам на дорогах и повреждениям автотранспорта. Не исключены случаи травматизма среди населения.

Спасатели рекомендуют в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.