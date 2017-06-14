Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владелец выставил на продажу дом, стоящий на границе США и Канады

Общество
14 июня, 11:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В здание можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Жилой дом, расположенный прямо на американско-канадской границе, выставлен на продажу за $109 тыс.

Одна его часть находится в городке Дерби-лайн (штат Вермонт), а другая - в Станстеде (провинция Квебек).

Как сообщила газета USA Today, недвижимость по праву считается исторической: здание было построено еще в 1787 году.

Особенность дома заключается в том, что теоретически в него можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде. Однако в действительности такие передвижения запрещены, поскольку за зданием ведется постоянное наблюдение пограничными службами обоих государств.

"Если заходишь через американскую дверь, то и выходить придется через американскую. То же самое и с канадской", - говорит нынешний владелец дома 71-летний Брайан Думолин.

Изначально в доме находился продуктовый магазин, который могли посещать как американцы, так и канадцы. Впоследствии в нем неоднократно проводился ремонт и перепланировка, сейчас в здании пять комнат на двух этажах, три из которых находятся на американской территории, а две - на канадской. В спальне на втором этаже даже начерчена линия, обозначающая, где официально пролегает госграница. Владельцу приходится платить налог на недвижимость и властям Канады, и властям США.

Несколько лет назад к Думолину пришли сотрудники служб пограничного и таможенного контроля и потребовали надежно закрыть задние ворота, чтобы минимизировать риск проникновения через границу нарушителей. "Похоже, что это самый уязвимый участок границы, - полагает хозяин дома. - Они не могут контролировать недвижимость, которая находится прямо у них на виду".

Думолин также шутит, что необычный дом может стать отличным местом жительства для супружеской пары, "чья любовь не знает границ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама