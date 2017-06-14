"Защитить от катастроф": десятки тысяч жителей СКФО остаются в оползневой зоне

НАЛЬЧИК, 14 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) живут в оползнеопасной зоне. Эксперты с разной степенью вероятности прогнозируют оползни, сели, обвалы и другие катастрофические процессы во всех субъектах округа. Специалисты филиала ФГБУ "Гидроспецгеология" "Южный региональный центр ГМСН" изучили возможные экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории СКФО.

"При прогнозируемой средней активности комплекса ЭГП в целом по территории СКФО в весенне-летний период 2017 года нельзя исключать возможность локальных катастрофических проявлений ЭГП, обусловленных местными условиями, в том числе климатическими аномалиями, эндогенными факторами или техногенным воздействием", - сообщается на официальном сайте учреждения.

Эксперты учитывают опыт прошлых лет, количество выпавших осадков и другие сопутствующие факторы. О том, какие меры предпринимаются властями регионов для защиты людей от последствий возможных чрезвычайных ситуаций, - в материале ТАСС.

Более 700 квартир строят для переселенцев из оползневой зоны в Ингушетии

Более 700 квартир построят до конца июля в Ингушетии для переселения людей, живущих в оползневых районах Малгобекского района. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Магомед Хамхоев.

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"Двадцать шесть домов на 738 квартир будут сданы до конца июля текущего года в Малгобекском районе Республики Ингушетия. Общая площадь домов составляет более 68,4 тыс. квадратных метров. На строительстве задействованы четыре генподрядчика, и в настоящее время строительные работы завершаются",- сказал Хамхоев.

Общая контрактная стоимость жилья превышает 2,8 млрд рублей. Большая часть средств (2,6 млрд) выделена из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Жилище" на 2015-2020 годы". Региональное софинансирование составило 140,5 млн рублей.

Нового жилья в Чечне ждут более 25 тысяч жителей оползневой зоны

В соседней Чеченской Республике проблема по переселению из оползневой зоны находится в стадии решения. По данным правительства субъекта, в настоящее время подлежит переселению свыше 4,5 тыс. семей (более 25,6 тыс. человек) в 11 муниципальных районах.

В рамках ФЦП "Юг России на 2014-2020 годы" Минстрой РФ в 2015 году из федерального бюджета выделил Чечне 2 млрд рублей на софинансирование мероприятий по переселению жителей из опасных для проживания оползневых зон. Деньги потратили на социальные выплаты гражданам. Таким образом, в районы с благоприятными условиями проживания переселено 619 семей - 3 тыс. 869 человек.

В министерстве экономического, территориального развития и торговли Чечни отмечают, что ситуация с оползнями из года в год становится все острее. В экономическом отношении выгодна выплата субсидий, но возможности вторичного рынка жилья в субъекте ограниченны. Для полного решения проблемы необходимо строительство нескольких поселений, рассчитанных на 6 тыс. человек каждое, считают в ведомстве.

С 2017 года работы по переселению жителей оползневых зон решено включить в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. По планам, из федерального бюджета ежегодно будут выделать 99 млн рублей.

"Пока ведутся проектные работы. Далее предстоит согласование, госэкспертиза, и о сроках говорить преждевременно, даже ориентировочно", - сказал ТАСС министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Абдула Магомадов.

Дагестану для переселения людей из зоны риска нужно 11 млрд рублей

Более 20 сел в 8 районах Дагестана находятся в оползнеопасных зонах. Для переселения жителей в безопасные места необходимо около 11 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель начальника управления министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Рашид Кадаев.

По оценкам экспертов, оползневым процессам в регионе подвержены все горные и предгорные районы. Большинство сел находится в Ахвахском, Цумадинском, Цунтинском, Шамильском и Унцукульском районах. В Ахтынском, Рутульском и Хунзахском районах - по одному селу. Местные власти собрали сведения по всем населенным пунктам и несколько раз обращались в федеральные органы за финансовой помощью для переселения жителей на безопасное место.

В зоне риска последние 10-15 лет находятся более 3,1 тыс. домов. В них проживает около 14 тыс. человек (3958 семей), но пока никого не переселили.

Защита дорог и гидротехнических сооружений

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии нет острой потребности в переселении жителей из оползневых зон в более благоприятные районы.

По данным Управления ГО и ЧС Карачаево-Черкесии, в республике в зоне оползней нет социальных объектов и жилых домов, но в нее попали участки федеральных и региональных дорог, где в предыдущие годы проведена работа по укреплению грунта и строительству защитных сооружений. Соответствующие мероприятия сейчас проводятся на автотрассе Черкесск - Домбай в районе станицы Красногорской Усть-Джегутинского района.

В 2016 году в селе Кызыл-Уруп Урупского района КЧР был зафиксирован сход большого оползня объемом более 1 млн кубических метров. На проведения геологических исследований из республиканского бюджета выделено 700 тыс. рублей. Оползневый процесс стабилизировался и сейчас нет угрозы для населения.

В Кабардино-Балкарии особое внимание уделяют ремонту речных дамб. В 2017 году, как сообщил замминистра природных ресурсов и экологии республики Олег Коновалов, на эти цели в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" выделено более 133 млн рублей, республиканское софинансирование составит 13,4 млн рублей.

Планируется работа на двух объектах: продолжатся начатый в 2016 году капремонт защитной дамбы на реке Чегем в районе селения Чегем-2 и капремонт защитной дамбы на реке Нальчик в районе третьей линии в микрорайоне Александровка.

Кроме того, руслорегулеровочные работы проведут на реке Баксан в пределах города Тырныауза Эльбрусского района, первый этап аналогичных работ пройдет на реке Кенделен в пределах одноименного села и на реке Куркужин в селении Карагач Прохладненского района. На эти цели из федерального бюджета будет направлено еще 24,3 млн рублей.

Природоохранные мероприятия на Ставрополье

Глава Ставрополья поручил руководителям ответственных ведомств и главам муниципалитетов усилить контроль, чтобы не допустить жилое строительство в местах вероятных подтоплений. Отдельной комплексной программы борьбы с оползнями в крае нет. Идет реализация государственной программы "Охрана окружающей среды".

Как сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов, в 2016 году в рамках данной программы краем было освоено более 242 млн бюджетных средств (на строительство гидротехнических сооружений и их капитальный ремонт - более 194 млн рублей, на расчистку русел рек и установку водоохранных зон - 43 млн).

Началось строительство берегоукрепления на реке Кума в Зеленокумске протяжённостью 1,5 тыс. метров. Работы общей стоимостью более 92 млн рублей планируется закончить в 2017 году. Идет капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Чла в Шпаковском районе.

Завершён капитальный ремонт гидротехнических сооружений русловых водоемов в Александровском и Новоселицком районах, а также работы по расчистке русла реки Ташла в Труновском районе общей протяженностью 13,5 километров. Были проведены работы на объекте "Новое русло реки Подкумок" в Георгиевском районе, восстановлена земляная дамба, разрушенная паводком в июне 2016 года. Стоимость работ составила порядка 5 млн рублей.

Оползням прогнозируют "среднюю активность" и локальный характер

По оценкам экспертов, весенне-летний сезон остается для жителей Кавказа опасным, но катастрофические явления в виде оползней, схода селевых потоков, обвалов и эрозий будут носить локальный характер.

"В Ставропольском крае проблема оползней стоит не особенно остро, этому более подвержены горные территории. Мы занимаемся этими процессами, ведем мониторинг", - рассказал ТАСС директор филиала ФГБУ "Гидроспецгеология" "Южный региональный центр ГМСН (Государственного мониторинга состояния недр - прим. ТАСС)" Игорь Королев.

Между тем, 22 мая оползень в Петровском районе края повредил газо- и водопровод, а также два домовладения. Было нарушено газоснабжение порядка 1,5 тыс. домов, 500 из них остались без водоснабжения. Площадь оползня достигла 500 квадратных метров.

Согласно заключению исследователей, в Чечне и Ингушетии ожидается высокая активность оползней. В Дагестане возможны обвально-осыпные процессы, а оползни прогнозируется на уровне "средней активности", так же как в КБР, КЧР, Ингушетии и Осетии. В горах КБР в результате сильных ливневых дождей возможно образование селевых потоков, в Ингушетии стоит ожидать и овражных эрозий.