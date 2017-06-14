В центре Льежа откроют памятник Петру Первому

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Торжественная церемония открытия памятника российскому императору Петру Первому состоится в центре Льежа на юге Бельгии 21 июня. Как сообщил ТАСС руководитель проекта и координатор бельгийского Фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand) Валерий Двойников, это событие приурочено к 300-летию второго большого турне Петра по Европе.

"Благодаря успешной кампании по сбору пожертвований в Бельгии мы смогли полностью профинансировать этот проект, получивший широкую поддержку городских властей Льежа, и откроем памятник 21 июня", - сообщил он.

В церемонии открытия памятника примут участие посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, дипломаты, представители русскоязычных организаций Бельгии и деловых кругов. В тот же день запланирована серия праздничных мероприятий в курортном городе Спа, находящимся в том же регионе.

По словам пресс-атташе российского диппредставительства в Бельгии Виолетты Чураковой, совместная инициатива региональных властей и бельгийского Фонда Петра Великого реализуется при содействии посольства России, представительства Россотрудничества, ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл" и других организаций.

Впервые Петр Первый посещал города современной Бельгии в 1697 в рамках Великого посольства. Второй визит Петра Великого состоялся в 1717 году, он посетил территории Германии, Дании, Нидерландов (которым принадлежала большая часть современной территории Бельгии) и Франции. В настоящее время в Бельгии установлены два памятника российскому императору. Первый из них был подарен князьями Демидовыми королевской фамилии Бельгии в 1856 и установлен у королевского дворца, второй - в 1998 году в Антверпене.