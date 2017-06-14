Минобрнауки обещает увеличивать число бюджетных мест для теологов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число бюджетных мест по направлению "Теология" будет увеличиваться. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательное пространстве" в НИЯУ МИФИ.
"За последние два года увеличились контрольные цифры приема (по направлению "Теология"). В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру - 180, 16 - на аспирантуру. В 2018-2019 годах - уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше", - отметила министр, добавив, что нет никаких препятствий для того, чтобы эта научная область развивалась и дальше.
"Мы стоим только в самом начале пути", - подчеркнула Васильева.
1 июня декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология". Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени.
По информации Минобрнауки, теология изучается в 51 вузе.