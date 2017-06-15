Мамонтовая лихорадка: кто, как и зачем добывает мамонтовые бивни в Якутии

Добыча мамонтовых бивней нуждается в законодательном урегулировании на федеральном уровне, так как, по данным ученых, ущерб от незаконной добычи составляет более 1 млрд рублей в год. Власти Якутии, на территории которой находится более 70% мамонтовой фауны, добиваются на протяжении нескольких лет либо принятия нового закона "О мамонтовой фауне", либо внесения изменений в федеральный закон "О недрах", который на данный момент регулирует эту сферу.

Для жителей арктических районов Якутии, где имеются мамонтовые "кладбища", добыча бивней является одним из способов заработать деньги. Но, помимо жителей Севера, для быстрого заработка туда отправляются люди со всей республики.

ТАСС поговорил с охотником за мамонтовыми бивнями Александром Поповым о том, как на самом деле обстоят дела с добычей бивней.

Жизнь в Арктике заставляет заниматься сбором мамонтовых бивней

Жизнь на Севере тяжелая: у местных жителей нет работы, привозные продукты дорогие, пачка молока стоит 150 рублей, цена на килограмм картошки может достигать 200 рублей. Поэтому наиболее быстрый способ заработать денег и обеспечить себя — это сбор мамонтовой кости.

"Все побережье моря Лаптевых на севере Якутии уже давно поделено между общинами, которые на протяжении нескольких десятков лет собирают мамонтовые бивни, и просто так попасть туда невозможно. Нужно иметь связи: друзей, родственников, которые занимаются этим делом. Люди работают целыми бригадами по 15–20 человек", — говорит Попов.

Некоторые приезжают на поиски бивней, заложив квартиры, взяв кредиты. На экспедицию, которая длится 1,5–2 месяца, необходимо как минимум 500 тысяч рублей.

"Очень много денег нужно на солярку, на продукты, которые завозят из Якутска, потому что так выходит дешевле. Сейчас, пока зимники не закрылись, охотники за бивнями на "Буранах" завозят провизию, ГСМ, подготавливают жилище, делают схроны (тайники для еды и топлива. — Прим. ТАСС)", — объясняет он.

Поиск мамонтовых костей ведется с июля по октябрь. Расстояния на Севере огромные, и на протяжении нескольких сот километров можно никого не встретить, между собой члены группы общаются по спутниковому телефону, передвигаются на вездеходной гусеничной технике, потому что на территории находится много мелких речушек, через которые нужно перебираться. Но, помимо физических трудностей, искателей ждет и психологическая нагрузка.

"Психологическая обстановка тоже напряженная, потому что ты находишься в мужской группе, среди незнакомых людей, не знаешь их прошлого, не знаешь, что они могут сделать ради денег, то есть нет полного доверия, даже засыпаешь с мыслью, что можешь утром не проснуться. Если ты сделал какую-то ошибку, то точно знаешь, что будешь отвечать за это перед группой. В бригаде могут быть и бывшие заключенные, которые недавно освободились из зоны. Поэтому надо вести себя спокойно, стараться не конфликтовать", — рассказывает Попов.

Бивни так же сложно продать, как и найти

Сбыть найденный товар так же трудно, как и найти. Продавцы и покупатели очень настороженно относятся другу к другу, так как этот бизнес до сих пор не урегулирован, существует опасность остаться обманутым.

"Для поиска бивней есть несколько способов: можно ходить с длинной палкой и стучать по воде, если будет иной звук, значит что-то есть, и так можно ходить очень долго по холодной воде. Можно гидропушками (водяные помпы различной мощности) промывать берег, иногда бывает, что море само после шторма вымывает берег и оттуда торчат бивни, тогда можно на моторной лодке объехать вдоль берега и высматривать. Кто-то ездит на острова, так как там бивней больше, чем на материковом побережье, но это очень опасно, дорого и долго. Можно там застрять и не выбраться, потому что очень далеко", — объясняет Александр Попов.

Поэтому в обязательном порядке в снаряжение должен входить гидрокостюм, чтобы обследовать дно. Помимо этого, для поиска необходимы моторные лодки, "Бураны", гусеничная техника.

По словам охотников за бивнями, поиск — это только часть дела, нужно еще и сбыть найденное.

"Другая сложность заключается в том, что бивни очень трудно сбыть и вывезти. Трудно найти покупателя, трудно привезти бивень в Якутск, чтобы в дальнейшем его продать. Поэтому поиск покупателя и сама продажа может длиться очень долго: пока договорятся, обговорят детали, наведут справки друг про друга. Все денежные переводы делаются по карте, потому что с наличными опасно".

Покупателями в основном являются люди из Москвы и Китая. В последнее время цена на бивни сильно упала: если года три-четыре назад можно было продать бивни по 65 тыс/кг, то сейчас максимум по 20 тыс/кг. Но если бивень хорошего качества и относится к коллекционным маркам, то его можно очень выгодно продать. Средний вес — 50 кг.

При этом охотник пояснил, что обычные бивни проходят у покупателя жесточайший отбор качества: любая трещина или какой-то еще дефект сразу сказывается на конечной цене, так как все ненужное отсекается и выкидывается.

"У бивней, которые были во льду, сохранность лучше, а у бивней, которые были в воде, состояние хуже. Поэтому при находке надо тщательно осмотреть бивень, оценить, за сколько можно его сбыть", — подчеркнул Попов.

Лицензия — хорошо, но можно и без лицензии

Многие работают по лицензии, но есть и так называемые дикари, которые занимаются добычей нелегально. По словам Попова, с лицензией намного проще, потому что можно загрузить бивни на самолет и вывезти, так как имеется разрешение от Роспотребнадзора. Нелегалы же за определенную плату перевозят через лицензиатов.

Как сказал ТАСС замминистра промышленности и геологии Виталий Калашников, регионам на данный момент переданы полномочия по выдаче лицензии, а контроль и надзор за добычей мамонтовой фауны остался на федеральном уровне.

"В прошлом году мы выдали лицензии сроком на 5 лет, и их получили 75–78 недропользователей, и было отдано более 400 участков недр. Кто не успел в прошлом году оформить лицензии, в этом году оформят. Все лицензии согласованы с муниципальными властями, и имеются разрешительные документы", — сказал он.

Якутия хочет сама контролировать оборот мамонтовой фауны

На законодательном уровне парламентом Якутии в Госдуму внесен проект изменений в федеральный закон "О недрах", где основным вопросом является передача полномочий по контролю и надзору в сфере добычи мамонтовой фауны.

"В 2005 году был разработан региональный закон "О мамонтовой фауне", где были изложены все нормативно-правовые аспекты этого вопроса, но законопроект был опротестован прокуратурой республики, и часть основных норм были исключены из законопроекта. После этого мы направили в профильный комитет Госдумы изменения в федеральный закон "О недрах" в части передачи полномочий на уровень субъекта по регулированию добычи мамонтовой фауны. Якутия в этом очень заинтересована, так как более 70% запасов этой фауны находится на территории республики, поэтому надеемся на положительное решение Госдумы", — сказал ТАСС председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии парламента Якутии Владимир Прокопьев.

Потери палеонтологической науки оцениваются миллиардами

Наибольший урон наносится палеонтологической науке. Как сказал ТАСС руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Протопопов, "наука ежегодно теряет ценные артефакты мамонтовой фауны". "Финансовые потери доходят до 1,5 млрд рублей в год, но при этом важна не столько финансовая сторона вопроса, сколько научная. Ведь охотники за бивнями выбрасывают кости, скелет и другие ценные для науки артефакты. А сколько можно было сделать научных открытий, если бы эти данные были изучены. Конечно, есть люди, которые добровольно привозят и отдают ученым те или иные ценные находки, но это лишь единицы", — сказал ученый.

Финансовые потери доходят до 1,5 млрд рублей в год, но при этом важна не столько финансовая сторона вопроса, сколько научная. Ведь охотники за бивнями выбрасывают кости, скелет и другие ценные для науки артефакты. А сколько можно было сделать научных открытий, если бы эти данные были изучены Альберт Протопопов руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха

По данным ученых, из Якутии ежегодно вывозится порядка 60 тонн мамонтовых бивней. "Торговля бивнями — единственный способ заработка для жителей северных районов Якутии, где находится большое количество мамонтовых кладбищ. На черном рынке бивни мамонта стоят примерно по 25 тысяч рублей за килограмм, — сказал он. — Этот бизнес с 90-х годов находится в тени, и поэтому на законодательном уровне надо вывести его из теневой экономики".

По мнению научного сообщества, идеальным вариантом было бы издание нового отдельного закона "О мамонтовой фауне", который бы полностью регулировал эту сферу.

"Надо легализовать этот бизнес, чтобы отслеживать количество бивней, которое вывозится за границу", — сказал Протопопов.

Ученым сейчас приходится выкупать лицензию наравне с коммерческими организациями, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

"Это довольно дорого и накладывается тяжким бременем на бюджет, так как научные экспедиции финансируются из республиканского бюджета. А местные жители реализуют свои находки в основном без лицензии. И если будет принят новый закон "О мамонтовой фауне", то в нем будет оговорено, что местные жители смогут заниматься этим бизнесом легально", — уточнил он.

Сусанна Рожина