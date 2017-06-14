Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году

Общество
14 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 27 баллов, сократилось на 1%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Средний балл участников ЕГЭ по профильной математике вырос по сравнению с прошлым годом почти на 1 балл и составил 47,1. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 27 баллов, сократилось на 1%. Всего в ЕГЭ по профильной математике приняли участие около 391 тыс. участников.

"Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше. Также можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками: меньше участников записались сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна для поступления в вуз", - цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Кравцова.

Благодаря внедрению технологии сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов была оперативно завершена обработка результатов. Участники ЕГЭ по математике профильного уровня смогут узнать свой результат на два дня раньше установленного срока. Это можно сделать через личный кабинет на портале ЕГЭ.

28 июня в основной период ЕГЭ 2017 года предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике. Сдать экзамен в этот день смогут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. Также ЕГЭ по математике смогут пересдать выпускники этого года, получившие положительный результат ЕГЭ по русскому языку, но не имеющие удовлетворительного результата ЕГЭ по математике ни базового, ни профильного уровня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. Профильный экзамен по математике выпускники школ писали 2 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама