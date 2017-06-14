Госдума приняла закон о реновации жилфонда Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы. За принятие закона проголосовали 399 депутатов, против - двое, один парламентарий воздержался.

После принятия в первом чтении законопроект о реновации прошел существенную доработку.

Так, ко второму, основному чтению было внесено более 130 поправок от депутатов и правительства, большинство из которых было принято. Кроме этого, были разработаны и приняты важные поправки после прошедших в Госдуме парламентских слушаний по реновации, в которых приняли участие жители хрущевок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что закон о реновации жилищного фонда Москвы эффективно защищает права граждан.

"В ходе доработки законопроекта мы с вами внесли большое количество поправок, и сегодня с уверенностью можно сказать, что вопросы тех, кто хотел бы, чтобы жилой дом участвовал в программе, решены, все права граждан защищены очень эффективно", - подчеркнул спикер.

"Мы с вами увязали срок включения дома в программу с техническим состоянием дома: если дом старый и износ высокий, то тогда как можно быстрее нужно включить в программу расселения, а если дом в хорошем состоянии - то это можно через 10-15 лет", - добавил он.

Кроме этого, в законе есть норма, снимающая "опасения многих москвичей о включении в программу ни с того ни с сего".

"Мы приняли поправку, которой подводим черту под включением в программу жилых домов с датой вступления в силу настоящего закона, если он будет подписан президентом, на этот вопрос мы нашли ответ", - указал спикер.

Гарантии собственникам

Законом предусматривается, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Определяется порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Устанавливается гарантия владельцам нежилых помещений на предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов.

Кроме этого, прописана норма, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет прекращено до подписания закона президентом.

В документе дается четкое определение понятию "реновация": "совокупность мероприятий, направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий".

В законе также уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации: многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Закон предоставляет собственникам квартир возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. При этом новое жилье будет находиться пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.

Кроме того, согласно новому закону, желающие могут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала.

Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. В законе также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию.

Регламент голосования по реновации и гарантии ипотечникам

В законе прописаны гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом есть оговорка о том, что нормы закона о реновации не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилого фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В законе о реновации есть и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против программы. Изначально регламент голосования не прописывался, его должно было устанавливать правительство Москвы. Предполагалось, что те, кто не проголосует, будут считаться высказавшимися за включение дома в программу реновации.

Впоследствии систему учета голосов молчунов было решено изменить. Согласно документу, голоса собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, распределяются пропорционально результатам проголосовавших. Для того чтобы дом снесли, потребуется поддержка двух третей его жителей.

В законе также указано, что жильцы в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы.

Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Отдельно оговариваются права предпринимателей, арендующих помещения в домах, подлежащих сносу. Представители малого и среднего бизнеса могут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.