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Власти Подмосковья расширят программу тестирования школьников на наркотики

Общество
14 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В прошлом году в регионе около 100 тыс. школьников прошли тестирование на наркотики

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены продолжить тестирование школьников на наркотики и в будущем расширить программу проверок. Об этом сообщил в среду журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Порядка 100 тыс. школьников проверили в прошлом году. Мы будем наращивать и проводить программу и дальше по Московской области", - сказал он, не уточнив при этом, сколько учащихся планируют проверить в 2017 году.

Тестирование на наркотики проходят подростки от 13 до 18 лет в школах, колледжах и вузах: младше 15 лет - только с разрешения родителей, старше 15 лет - на добровольной основе.

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