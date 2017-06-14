Путин удостоил госнаград более полутора сотен россиян

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами более полутора сотен россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высокую оценку своего труда получили около 170 человек. В их числе - артистка Наталья Варлей, которая получила орден Почета. Также за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусство орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии Юрий Симонов.

Награду - орден Александра Невского - получил и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Руководитель главного следственного управления СК России Эдуард Кабурнеев удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Отмечены также работники сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, большая группа сотрудников "АвтоВАЗа", работники органов прокуратуры.