Путин удостоил госнаград более полутора сотен россиян

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами более полутора сотен россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Высокую оценку своего труда получили около 170 человек. В их числе - артистка Наталья Варлей, которая получила орден Почета. Также за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусство орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии Юрий Симонов.
Награду - орден Александра Невского - получил и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Руководитель главного следственного управления СК России Эдуард Кабурнеев удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Отмечены также работники сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, большая группа сотрудников "АвтоВАЗа", работники органов прокуратуры.