Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы подвело предварительные итоги голосования жителей о включении их домов в программу реновации жилищного фонда. Как сообщили ТАСС в среду в мэрии столицы, из 4,5 тыс. домов порядка 470 не набрали нужного количества голосов для включения в программу.

"Из общего числа домов, подлежащих реновации, 450-470 не набирают необходимых двух третей голосов жильцов для включения в программу, что составляет около 10% зданий", - сказал представитель мэрии.

Голосование проходит с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень включено 4546 домов.

По словам собеседника агентства, порядка 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. "В случае, когда дом в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось", - отметил он.

Рекордная явка

В мэрии рассказали, что в 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована. В то же время мэрия получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.

Представитель мэрии подчеркнул, что число проголосовавших горожан приблизилось к 70%. " Такой явки Москва не демонстрировала ни на одних выборах. Таким образом, не оправдались ожидания скептиков, утверждавших, что будет много "молчунов", тех, кто не станет голосовать", - добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что хотя голосование по программе заканчивается 15 июня, до 15 июля можно будет провести общие собрания собственников жилья, если жителей не устраивает принятое по их дому решение.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума рассматривает документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернативы программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тысяч. И в этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.