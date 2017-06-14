Главный онколог РФ: доля отечественных препаратов в онкологии достигла 75-80%

УФА, 14 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Доля отечественных препаратов для лечения и профилактики онкологических заболеваний на рынке за три года достигла 75-80%. Об этом сообщил журналистам главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Российского онкологического научного центра им. Блохина Михаил Давыдов.

"Еще три года назад примерно 90% рынка занимали импортные препараты. Сегодня обратная ситуация: (наблюдается - прим. ТАСС) бурный рост российской фармацевтической промышленности и примерно около 75-80% препаратов на рынке - они российского производства. В основном, это дженерики - препараты, которые используются в производстве после того, как закончилась их оригинальная лицензия", - сказал Дывыдов.

По его словам, проблема доступности препаратов решена "удовлетворительно". Нехватка госфинансирования длительного обеспечения пациентов дорогостоящими лекарственными препаратами решается, в том числе, за счет спонсорской поддержки, уточнил главный онколог страны.

Девятый съезд Ассоциации онкологов России проходит в 14-16 июня в Уфе. Научная программа включает комплекс секций по организационным вопросам в онкологии, а также секции, посвященные вопросам лечения, диагностики и профилактики опухолей различных локализаций. Ключевой темой станет Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, программа которой будет представлена на мероприятии.