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Дни Приморского края открылись в китайской провинции Хэйлунцзян

Общество
14 июня, 13:32 UTC+3

Дни Приморского края приурочены к проведению IV Российско-Китайского ЭКСПО

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© Администрация Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дни Приморского края официально открылись в китайской провинции Хэйлунцзян. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, это крупное международное мероприятие позволит укрепить связи двух регионов в области экономики, культуры, спорта, туризма и здравоохранения.

"Приморский край и территории Китая связывает давняя история сотрудничества, немаловажную роль в этом процессе, несомненно, играет провинция Хэйлунцзян. Это не только 1100 км общей границы, но и огромное количество связей в различных сферах. Мы постарались насытить программу, составив ее так, чтобы показать возможности сотрудничества с разных сторон, разные его грани", - цитирует пресс-служба губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Перед церемонией открытия Миклушевский встретился с губернатором китайской провинции Лу Хао, обсудив вопросы сотрудничества бизнеса двух регионов, расширения инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в рамках транспортно-логистических проектов, совершенствования приграничной инфраструктуры, туризма и других. По итогам встречи губернаторы подписали протокол переговоров о сотрудничестве.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян проходят в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО, который начнет свою работу в четверг, 15 июня.

Дни Приморья

"Основная цель визита - представить китайским партнерам возможности региона в самых разных сферах - от образования и медицины до инвестиций и торговли. В течение нескольких дней на разных площадках города будут проводиться мероприятия, главная цель которых - расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян", - сказали в администрации.

Деловая часть ярмарки проходит под лозунгом "Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций", основной ее составляющей станет презентация инвестиционного потенциала Приморского края и встречи в формате b2b. В бизнес-миссию Приморья вошли более 200 предпринимателей, с китайской стороны в переговорах участвуют почти 300 бизнесменов.

Также в рамках Дней Приморья в провинции Хэйлунцзян представлены туристические возможности региона: на большом стенде размещены презентации регионального Туристско-информационного центра, крупных объектов турпоказа и туристических операторов края. Для укрепления спортивных связей запланированы соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян.

Кроме того, пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов, на которых, в частности, будет обсуждаться возможность развития в Приморье современных методов генетической диагностики врожденных патологий.

Российско-Китайское ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран и проходит поочередно в России и Китае. В 2016 году третье Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в Екатеринбурге, тогда выставку посетили около 50 тыс. человек. Было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд рублей. С 15 по 19 июня ЭКСПО пройдет в Харбине.

Укрепление связей

Ранее сообщалось, что для укрепления экономического и культурного сотрудничества губернаторы Приморья и провинции Хэйлунцзян договорились проводить перекрестные дни соседних регионов. 14 ноября 2016 года Дни провинции Хэйлунцзян открылись во Владивостоке форумом делового сотрудничества, во время которого российские и китайские компании подписали соглашения на сумму более 10 млрд рублей.

Также в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в Приморье прошли конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и соревнования по ушу, футболу, настольному теннису и хоккею.

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