Студенты-повара в Казани приготовят четыре блюда на экзамене по стандартам WorldSkills

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Демонстрационный экзамен по поварскому делу по стандартам WorldSkills проходит в Казани на базе Международного колледжа сервиса. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов.

"Сегодня у нас идет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по одной из девяти компетенций, по которой мы взяли на себя обязательство в этом году в рамках соглашения с союзом "ВорлдСкиллс Россия" по поварскому делу. Экзамен проводится независимыми экспертами", - пояснил он.

Экзамен будет проходить в Казани до 17 июня. Этот вид итоговой аттестации в этом году проходит в Татарстане в пилотном режиме. За несколько дней 25 студентов пройдут аттестацию, их работы оценит независимый эксперт из Бурятии.

"Два модуля у них: один 2 часа длится, второй 3,5. Первое блюдо - это холодная закуска из птицы - рулет, второе блюдо - это горячая закуска из рыбы, третье блюдо - это горячее из птицы и четвертое блюдо - это десерт на основе песочного теста", - рассказала журналистам сертифицированный эксперт "ВорлдСкиллс Россия" по компетенции поварское дело, главный эксперт площадки Ирина Немаева.

По словам Поминова, в этом году в Татарстане пройдут экзамены по девяти компетенциям - сварочные технологии, программные решения для бизнеса, веб-дизайн, облицовка плиткой, лабораторный химический анализ, обслуживание летательных аппаратов, сетевое и системное администрирование, информационные кабельные сети и поварское дело. Экзамены сдадут около 200 человек.

WorldSkills в Татарстане

В 2019 году в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan. Специально для его проведения будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena общей площадью 55,1 га. Строительство центра уже начато, его планируется завершить к 2018 году.

Как сообщала ранее старший менеджер департамента по работе с волонтерами АНО "Центр развития профессиональных компетенций" Юлия Синицына, две тысячи волонтеров будут работать на чемпионате. В июне этого года стартует конкурс на право стать ресурсными центрами в регионах по набору волонтеров, а в сентябре 2018 года организаторы планируют начать собеседование с кандидатами.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Официальным представителем международного движения WorldSkills в России выступает Союз "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")". С 2013 года в стране ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills Russia - "олимпиады рабочих рук" - среди специалистов в возрасте 16-22 лет, обучающихся в системе профессионального образования.