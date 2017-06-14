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Минздрав: каждый 125-й взрослый может страдать от наследственного повышения холестерина

Общество
14 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам главного специалиста по профилактической медицине, 55% населения России имеет повышенный уровень холестерина

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Каждый 125-й житель России в возрасте от 25 до 64 лет может страдать от семейной гиперхолестеринемии (наследственного повышения холестерина), которая приводит к ранним инсультам и инфарктам, сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ, главный специалист по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"По результатам исследования, проведенного Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины, в трех регионах - это Кемерово, Тюмень Владивосток, было обследовано 507 человек и, в общем, получилась цифра впечатляющая - один к 125 в возрасте от 25 до 64 лет. Если взять эту часть популяции, то каждый 125-й имеет семейную гиперхолестеринемию", - сказал Бойцов.

Он напомнил, что в настоящее время больше всего смертей в России в возрасте от 40 до 64 лет происходит от болезней системы кровообращения. При этом за последние 20 лет возросло количество мужчин, страдающих ожирением с 9% до 27% и эта доля продолжает расти, отметил Бойцов. "А вот совсем свежие данные, которые мы получили по эпидемиологическому исследованию в Кемерово - 30% мужчин уже имеют ожирение. Мы, к сожалению, имеем рост распространенности ожирения среди мужчин", - сказал он. Врач добавил, что этот фактор влияет на повышенный уровень холестерина в крови.

Уровень холестерина надо знать

По словам главного специалиста по профилактической медицине, 55% населения России имеет повышенный уровень холестерина.

Сдать анализ и узнать свой уровень холестерина можно во время диспансеризации, а также в любое время в центрах здоровья, добавил Бойцов. Также необходимо иметь в виду, что если в роду были ранние инсульты и инфаркты, то это повод заподозрить семейную гиперхолестеринемию, пояснил Бойцов.

Всероссийский день борьбы с семейной гиперхолестеринемией был учрежден по инициативе Национального общества по изучению атеросклероза.

Гиперхолестеринемия - одно из самых распространенных наследственных генетических заболеваний в мире. Это повышение уровня общего холестерина в 2-2,5 раза по сравнению с нормой за счет "плохого" холестерина. У больных с семейной гиперхолестеринемией уровень "плохого" холестерина может превышать 4,5 ммоль/л, при норме не более 3 моль/л у здоровых взрослых. Семейная гиперхолестеринемия - это опасное заболевание, без лечения у таких больных отмечено раннее и агрессивное развитие атеросклероза, ранние инфаркты, инсульты, развитие стеноза аорты и внезапная смерть.

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