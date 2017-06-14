В Карелии после трагедии на Сямозере открылась только половина загородных лагерей

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Только три из шести загородных оздоровительных лагеря открылись для детей в Карелии, сообщила врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович на совещании по вопросу организации детского летнего отдыха в регионе.

"Выданы три письма о несоответствии загородным учреждениям "Уя", "Айно", "Дружба", принадлежащих Петрозаводскому городскому округу. Основной проблемой в загородных лагерях, которые на сегодняшний день не открылись, является обеспечение водой гарантированного качества", - сказала Котович.

По ее словам, кроме того, есть текущие замечания, которые могли бы быть устранены до проверки, но этого сделано не было. Как рассказали ТАСС в мэрии Петрозаводска, ожидается, что лагеря начнут работу после устранения всех замечаний.

Всего, как отметила на совещании министр социальной защиты, труда и занятости Карелии Ольга Соколова, в реестре лагерей находятся 309 организаций. Основную часть составляют специализированные лагеря, один туристский лагерь и шесть загородных оздоровительных лагерей. На сегодня прошли приемку три стационарных загородных лагеря, которые располагаются на территории Костомукши, Лоухского и Кондопожского района.

В феврале врио главы Карелии Артур Парфенчиков не исключил, что после проверки часть лагерей республики может быть закрыта. Трагедия с детьми на озере Сямозеро не имеет права на повторение, отмечал он.

ЧП на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Также в гибели детей обвиняют экс-инструктора лагеря Павла Ильина, который в данное время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.