Пассажирская навигация началась на арктических территориях Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Пассажирская навигация по Енисею началась на Таймыре - самом северном районе Красноярского края. Как сообщили в среду ТАСС в администрации региона, в перевозках людей будет задействовано пять теплоходов.

"Cуда будут работать на Енисее в течение всей летней навигации, обеспечивая безопасную перевозку пассажиров по направлению Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Байкаловск - Воронцово (...) Первое пассажирское судно "Хансута Яптунэ" отправилось из Дудинки, начав, таким образом, летнюю пассажирскую речную навигацию на Таймыре. Вслед за ним в свой первый в этом году рейс отправляется "СП-4", - сказали в администрации.

Как уточнил замглавы Таймыра Олег Мозгунов, на "Хансута Яптунэ" 30 посадочных мест, на "СП-4" - 50, чего хватит для перевозки пассажиров в пределах полуострова. Предполагается, что суда будут ходить с интервалом в двое суток.

"Однако, если появится необходимость, мы можем сократить интервал между рейсами до полутора суток", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 1 июня началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, основной воздушной гавани, которая связывает арктические территории края с "большой землей".

Аэропорт не сможет принимать большие самолеты, поэтому решено увеличить количество рейсов теплоходов по Енисею из Красноярска в Дудинку (столицу Таймыра). Их будут выполнять "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов" с вместимостью 250 человек каждый.

При необходимости к перевозкам будет привлечен частный теплоход "Близняк" на 197 мест, единственное на Енисее речное пассажирское судно, способное выходить в море.

По словам его владельца Насираддина Магамеда оглы Алиева, на "Близняке" завершен капитальный ремонт, заменено все оборудование, проводятся пусконаладочные работы и испытания ходовых узлов механизмов. При необходимости это третье пассажирское судно будет введено в эксплуатацию.

Сейчас, уточнили в администрации района, мощностей теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов" хватает, чтобы решить вопрос с выездом северян на материк. Билеты на них есть в свободной продаже.