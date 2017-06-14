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В Минске за $5 можно поучаствовать в сборке трактора "Беларус"

Общество
14 июня, 14:01 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

В рамках развития промышленного туризма МТЗ запускает программу, участие в которой смогут принять как белорусские, так и зарубежные туристы

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МИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Минский тракторный завод (МТЗ) в рамках развития промышленного туризма запускает программу "Собери трактор". В ней смогут принять участие как белорусские, так и зарубежные туристы, посещающие известное предприятие.

"Огромный интерес у туристов, в первую очередь, иностранных вызывает наблюдение за технологическим процессом сборки тракторов на нашем заводском конвейере. Изучив пожелания наших гостей, мы решили привлечь их к сборке наших тракторов, известных далеко за пределами страны", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС специалист по связям с общественностью МТЗ Павел Тухто.

Он уточнил, что участие в сборке машин будет стоить туристу девять белорусских рублей (около $5). Гостю предприятия выдадут фирменную спецодежду, он получит карту сборки, в которой будет прописан технологический процесс осуществления отдельных операций. "Всего мы предложим нашим гостям поучаствовать в пяти производственных операциях", - рассказал представитель столичного предприятия. Среди них, например, "установка рулевой тяги, трубок рулевого управления, подсборка переднего крана", - отметил Тухто. По его словам, учитывая необходимость строгого соблюдения технологической дисциплины, осуществляемые туристом действия на конвейере, будут контролироваться работником завода. По окончании работ туристу выдадут специальный диплом, в котором будет засвидетельствован факт его участия в сборке трактора определенной модели с конкретным серийным номером.

Тракторный туризм

По информации представителя МТЗ, запущенная в январе 2017 года программа производственного туризма оправдала ожидания ее инициаторов. За это время тракторный завод посетило более 1,2 тысяч туристов, четверть из которых являются иностранцами. "Наибольший интерес к нашему предприятию проявляют туристы из Эстонии, Испании, Литвы, Финляндии и России", - отметил Тухто, уточнив, что всего на МТЗ побывали гости из 18 стран мира. Кроме посещения конвейера по сборке тракторов, у туристов большой интерес вызывает выставка готовой продукции, которая активно используется ими в качестве фотозоны.

"Мы решили пойти дальше, и уже с этого месяца начнем катать наших гостей на самом мощном серийном тракторе "Беларус" мощностью 350 л. с.", - сказал Тухто. "Работа с туристами помогает нам поддерживать высокий имидж нашего предприятия. Люди видят, что сегодня Минский тракторный завод - это современное модернизированное производство, отвечающее мировым стандартам", - отметил представитель МТЗ.

МТЗ начал свою работу в 1946 году. За это время белорусские тракторостроители произвели более 3,7 млн машин, освоив десятки их видов.

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