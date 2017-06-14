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Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики не получили страховые выплаты

Общество
14 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В среду Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 млрд руб., не получили страховые выплаты.

Госдума в среду рассматривает в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов.

"Нет ни одного страхового случая. Можно поинтересоваться, куда деньги ушли, собранные с населения? Эти 18 млрд", - обратился спикер в ходе рассмотрения инициативы к официальному представителю правительства РФ, замминистру строительства и ЖКХ Никите Стасишину.

"Это нонсенс, - продолжил Володин. - У нас большое количество обманутых вкладчиков, дольщиков, соответственно, есть средства на выплату страховой премии, причем ни одного случая выплат не наступило. Как вы понимаете, эти деньги сейчас работают, приносят прибыль страховым компаниям, а люди остались один на один со своей проблемой". Спикер подчеркнул, что этим вопросом необходимо заниматься.

"Нужно собирать страховые компании и их мотивировать, чтобы они лицом повернулись к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги. 18 млрд - это же как раз деньги тех людей, которые сегодня ждут помощи", - подчеркнул он.

Стасишин заявил на это, что собранные средства находятся в страховых резервах. "Выплаты не наступили, хотя банкротства застройщиков пошли и число обманутых дольщиков увеличилось. Пока эти деньги находятся в резервах страховых компаний", - ответил он. По словам Стасишина, в настоящее время идет работа по этому вопросу с Центробанком, "чтобы те обязательства, которые на себя взяли страховые компании, были исполнены".

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