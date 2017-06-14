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Депутаты просят пригласить в Заксобрание главу полиции Петербурга из-за задержаний 12 июня

Общество
14 июня, 14:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

С такой инициативой к спикеру Заксобрания Петербурга обратились депутаты от Партии Роста, "Яблока" и "Справедливой России"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты оппозиционных фракций Законодательного собрания Петербурга просят руководство городского парламента пригласить на заседание главу регионального главка МВД Сергея Умнова из-за действий полиции во время несанкционированном митинга 12 июня. Об этом сообщил в Facebook депутат Максим Резник.

"Депутаты от Партии Роста, "Яблока" и "Справедливой России" настаивают на вызове в парламент начальника полиции Петербурга генерала Умнова в связи с событиями на Марсовом поле", - написал он.

В обращении депутатов к спикеру Вячеславу Макарову предлагается пригласить Умнова на заседание 21 июня - "в связи с действиями сотрудников полиции 12 июня на Марсовом поле и задержанием 548 человек, из которых 140 - несовершеннолетние".

По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 человек были задержаны за различные нарушения.

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