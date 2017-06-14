Холдинг "Швабе" предложил Новосибирску опробованную в Нижнем Тагиле систему освещения улиц

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростехнологии") предложил мэрии Новосибирска создать комплексную систему наружного освещения с гарантийным обслуживанием на 20 лет. Подобный проект уже внедряется в Нижнем Тагиле, где позволяет экономить около 40% затрат на электроэнергию.
"Предлагается комплексный подход и видна система финансирования. Холдинг, во-первых, предлагает взять на гарантию - 20 лет. И второе - расчет по энерго-сервисному контракту: они устанавливают, а потом мы рассчитываемся за счет полученной экономии", - сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Люлько.
Общую сумму затрат на создание системы еще предстоит рассчитать. Объем инвестиций в подобный проект в Нижнем Тагиле составил почти 10 млрд рублей, первоначальные средства в него вносит сам холдинг "Швабе". Как сообщил заместитель главного конструктора АО "Швабе - Оборона и защита" Андрей Кирьянов, там экономия на электроэнергии уже составила свыше 180 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2014 года холдинг "Швабе" подписал с администрацией Нижнего Тагила контракт жизненного цикла по созданию и обслуживанию системы наружного освещения. Он предусматривает инвестиции в объеме 10 млрд рублей, а также последующее обслуживание системы в течение 28 лет.
Проект будет представлен в рамках международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске 20-22 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.