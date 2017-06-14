Холдинг "Швабе" предложил Новосибирску опробованную в Нижнем Тагиле систему освещения улиц

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростехнологии") предложил мэрии Новосибирска создать комплексную систему наружного освещения с гарантийным обслуживанием на 20 лет. Подобный проект уже внедряется в Нижнем Тагиле, где позволяет экономить около 40% затрат на электроэнергию.

"Предлагается комплексный подход и видна система финансирования. Холдинг, во-первых, предлагает взять на гарантию - 20 лет. И второе - расчет по энерго-сервисному контракту: они устанавливают, а потом мы рассчитываемся за счет полученной экономии", - сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Люлько.

Общую сумму затрат на создание системы еще предстоит рассчитать. Объем инвестиций в подобный проект в Нижнем Тагиле составил почти 10 млрд рублей, первоначальные средства в него вносит сам холдинг "Швабе". Как сообщил заместитель главного конструктора АО "Швабе - Оборона и защита" Андрей Кирьянов, там экономия на электроэнергии уже составила свыше 180 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2014 года холдинг "Швабе" подписал с администрацией Нижнего Тагила контракт жизненного цикла по созданию и обслуживанию системы наружного освещения. Он предусматривает инвестиции в объеме 10 млрд рублей, а также последующее обслуживание системы в течение 28 лет.

Проект будет представлен в рамках международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске 20-22 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.