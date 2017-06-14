Сенаторы поддержали проект закона о курортном сборе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", разработанный министерством РФ по делам Северного Кавказа, получил одобрение на заседании трех комитетов Совета Федерации. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минкавказа.

"Статс-секретарь - заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев 13 июня представил проект федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" на заседании трех комитетов Совета Федерации", - говорится в сообщении.

По данным министерства, по итогам заседания "законопроект, в целом, был поддержан сенаторами, высказаны предложения и замечания к законопроекту, которые планируется учесть при его дальнейшей доработке".

Как сообщает пресс-служба Минкавказа, ранее законопроект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, процедуру оценки регулирующего воздействия, получил положительное заключение министерства юстиции и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Законопроект также получил положительное заключение Государственно-правового управления президента РФ и рассмотрен Счетной палатой, замечания которой уже проработаны и учтены.

Законопроект о курортном сборе

Речь идет о правительственном законопроекте, который предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в мае этого года.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта. При этом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. В документе говорится, что полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.