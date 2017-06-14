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Омбудсмен: подростки выходят на митинги в Москве из-за отсутствия диалога со взрослыми

Общество
14 июня, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам Евгения Бунимовича, "если нашим подросткам нужно залезать на фонарь для того, чтобы получать ответы на свои вопросы, это проблема взрослых"

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Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подростки выходят на митинги и акции из-за отсутствия диалога с родителями и учителями в школе, которые в полной мере не прислушиваются к проблемам и желанием своих подопечных. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил журналистам уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, комментируя задержание на несанкционированной акции в центре столицы 12 июня более 130 несовершеннолетних.

По данным руководителя департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, правоохранители задержали 136 несовершеннолетних, которые приняли участие в несанкционированном митинге оппозиции в Москве 12 июня на Тверской улице.

"Наша задача - понять, почему прогрессивные и разносторонние подростки не находят ни в школе, ни в других структурах ответы на свои вопросы. Видимо, не развит диалог. Взрослые остаются авторитарными, которые умеют разговаривать только указами и приказами", - сказал он.

По словам Бунимовича, "если нашим подросткам нужно залезать на фонарь для того, чтобы получать ответы на свои вопросы, это проблема взрослых". "Я напомнил всем, кто работает с подростками, что у нас есть Конвенция по правам ребенка. В ней говорится о том, что ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. Государство должно защищать право ребенка на свободу мысли и совести", - отметил он.

12 июня на проспекте Сахарова в Москве прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек.

В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

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