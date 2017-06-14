Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы. За принятие закона проголосовали 399 депутатов, против - двое, один парламентарий воздержался.

С момента первого чтения, в закон внесли более 130 поправок.

При помощи сравнительной таблицы ТАСС демонстрирует какие основные изменения были внесены в закон во втором (основном) чтении и закреплены в нем во время окончательного принятия документа.