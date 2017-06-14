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Кубанские депутаты предлагают закрыть доступ в Uber и "Яндекс.Такси" водителям-нелегалам

Общество
14 июня, 16:02 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Как поясняют депутаты, в настоящее время работающие на эти сервисы водители не проходят регулярное медосвидетельствование и не имеют разрешения на перевозку пассажиров

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КРАСНОДАР, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) направили обращение в Госдуму РФ, предлагая, в частности, легализовать деятельность таксистов, работающих на сервисы Uber, "Яндекс. Такси", "Максим", поскольку сейчас они не проходят регулярное медосвидетельствование и не имеют разрешения на перевозку пассажиров. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета по вопросам ТЭК, транспорта и связи Владимир Чепель.

"Мы направили обращение в Госдуму по вопросу перевозок пассажиров таксистами-нелегалами. Они (сервисы Uber, "Яндекс. Такси", "Максим" - прим. ТАСС) работают на территории края и вызывают нелегальных таксистов, которые работают без разрешения на извоз, не проходят медосмотр", - сказал Чепель, добавив, что нужно ввести штрафные санкции для тех водителей, кто не имеет разрешения на перевозку пассажиров.

По словам парламентария, таксисты-нелегалы не только угрожают здоровью и безопасности людей, но и могут негативно повлиять на впечатление о стране иностранных болельщиков, которые прибывают на международные мероприятия, к примеру, на Кубок Конфедераций.

Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил, что сервисы вызова такси через мобильное приложение, такие как Uber, ломают рынок таксомоторных перевозок.

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