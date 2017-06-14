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Митрополит Иларион: выпускники теологических факультетов "не будут лишними"

Общество
14 июня, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Иларион отметил, что люди, получившие теологическое образование, будут востребованы как на педагогической работе, так и в церковной службе

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Митрополит Волоколамский Иларион

Митрополит Волоколамский Иларион

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выпускники-теологи будут востребованы как на педагогической работе, так и в церковной службе. Об этом в кулуарах первой всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательной пространстве" корреспонденту ТАСС сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Эти люди не будут лишними. У нас сейчас в школах преподается предмет "основы православной культуры", также есть и другие варианты: основы иудейской, мусульманской, буддийской культуры, основы светской этики. А преподают эти предметы по большей части не специалисты. И, если преподавание религиозной тематики в школах, а также вузах будет в руках по настоящему квалифицированных специалистов, это будет выведено на качественно новый уровень", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время преподавателей готовят на краткосрочных курсах, программы которых никак не согласованы с церковью. "Церковь непричастна к созданию этих курсов и программ. Нужно создать квалифицированную систему, чтобы по вопросам преподавания религии мы, церковные люди, могли нести ответственность", - подчеркнул митрополит.

Иларион добавил, что люди, получившие теологическое образование, могут стать священнослужителями, работать в церковном аппарате и даже правительстве страны.

"Часть людей, занимавшихся по программе "Теология", становятся священнослужителями. Другая часть становится ответственными церковными работниками. У нас также есть люди, которые получили специализированное теологическое образование и которые трудятся в органах государственной власти: один из них министр, другой - заместитель министра. Мы видим, что люди с теологическим образованием вполне востребованы в нашем обществе", - сказал священнослужитель.

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