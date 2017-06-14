В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии объявило штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

В республике в ближайшие несколько дней ожидаются ливни, грозы и усиление ветра, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 14 июня, сутки 15, 16 июня и ночью 17 июня на территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Из-за обильных осадков на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, сход небольших селей в горах. Существует вероятность возникновения ЧС межмуниципального уровня.