В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

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СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии объявило штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.
В республике в ближайшие несколько дней ожидаются ливни, грозы и усиление ветра, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 14 июня, сутки 15, 16 июня и ночью 17 июня на территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Из-за обильных осадков на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, сход небольших селей в горах. Существует вероятность возникновения ЧС межмуниципального уровня.