Минтруд предложил не менять размер пособия по безработице в 2018 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Размеры пособия по безработице в 2018 году могут остаться такими же, как и в этом. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, разработанном Минтрудом и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2018 год минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 рублей и 4900 рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

По данным министерства, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года - 1,4%). По состоянию на 31 мая 2017 года число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.