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Росгвардия застраховала жизнь своих сотрудников

Общество
14 июня, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что государственный контракт действует на всей территории России

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Росгвардия застраховала жизнь и здоровье своих сотрудников, сообщили ТАСС в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

"Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации заключила с ЗАО "Московская акционерная страховая компания" (ЗАО "МАКС") государственный контракт обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников", - сказал представитель Росгвардии.

По его словам, государственный контракт действует на всей территории России. "По его условиям ЗАО "Макс" принимает на себя обязательства по страховым случаям, произошедшим с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно", - отметил он.

Представитель Росгвардии пояснил, что страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования являются гибель застрахованного лица в период прохождения службы, смерть застрахованного до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья - ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в период прохождения службы. Также в число страховых случаев входят установление застрахованному лицу инвалидности, получение им ранений, травм и контузий.

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