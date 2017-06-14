Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий ГП и СК создавать ведомственную охрану

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, разрешающий Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и судебному департаменту при Верховном суде РФ создавать ведомственную охрану. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в начале мая текущего года.

Из проекта закона следует, что инициатива была разработана "в рамках выполнения поручения президента РФ о подготовке законопроекта, предусматривающего возможность создания ведомственной охраны государственными органами, не являющимися федеральными органами исполнительной власти".

"Законопроектом в целях предоставления права на создание ведомственной охраны Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ, и Судебному департаменту при Верховном суде РФ предусматривается внести соответствующие изменения в федеральные законы "О прокуратуре РФ", "О Следственном комитете РФ" и "О судебном департаменте при Верховном суде РФ", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие проекта закона "не потребует выделения бюджетных средств из бюджетной системы РФ".

Вместе с тем, в документе отмечается, что реализация права создания ведомственной охраны потребует подготовки и принятия решений правительства, предусматривающих утверждение положений о ведомственных охранах указанных федеральных государственных органов, что "будет возможно при наличии средств, необходимых для создания соответствующей ведомственной охраны".