Глава СК сообщил патриарху о промежуточных итогах экспертиз останков семьи Романовых

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил патриарху Кириллу о промежуточных итогах опознания екатеринбургских останков - предположительно, расстрелянных членов семьи последнего русского царя Николая Второго.

Как сообщили в СК, "в Даниловом монастыре (Патриаршей резиденции) состоялось совещание по вопросу установления идентичности екатеринбургских останков под председательством Святейшего Патриарха Кирилла". В заседании приняла участие делегация Следственного комитета во главе с Александром Бастрыкиным, а также члены специальной церковной комиссии для изучения результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, возглавляемой митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. "В рамках заседания были озвучены промежуточные доклады о ходе проведения назначенных экспертиз в рамках уголовного дела, подготовленные представителями Следственного комитета и экспертного сообщества", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что "в Русской Православной Церкви высоко ценят объективный характер следствия по делу установления вопроса подлинности останков, найденных под Екатеринбургом". "Принимая во внимание пожелание церкви иметь гарантии исключения ошибки при установлении происхождения екатеринбургских останков, Следственным комитетом назначен комплекс экспертиз, в том числе историческая, генетическая, антропологическая, направленный на бесспорную идентификацию погибших", - говорится в сообщении СК.

Для проведения дополнительных исследований по просьбе РПЦ в сентябре 2015 года было возобновлено уголовное дело о гибели членов семьи российского императорского дома Романовых и была проведена эксгумация останков Николая II и императрицы Александры Федоровны в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Также для экспертизы были взяты образцы крови деда императора Николая II - императора Александра II, погибшего во время теракта в 1881 году, с его мундира, хранящегося в Эрмитаже.

Уголовное дело было возбуждено еще в 1993 году, когда было обнаружено групповое захоронение в окрестностях Екатеринбурга в районе Ганиной ямы. Ранее проведенные исследования подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат царю Николаю II, членам его семьи и лицам из их свиты. Впоследствии недалеко от этого захоронения были обнаружены останки, предположительно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой.

В 2015 году патриарх Кирилл обратился в правительство с просьбой провести сравнительные генетические исследования останков Николая II и его отца - императора Александра III. В 2000 году РПЦ причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину. Заключение о подлинности останков цесаревича Алексея и княжны Марии, найденных в 2007 году под Екатеринбургом, Русская православная церковь ставила под сомнение.