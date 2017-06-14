Первые партии топлива в рамках северного завоза доставлены в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Первые партии топлива, направленные в отдаленные пункты Ненецкого автономного округа (НАО) в рамках кампании по опережающему завозу энергоресурсов-2017, доставлены в поселок Харута и село Несь. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации со ссылкой на руководство предприятия "Севержилкомсервис", оператора по северному завозу в НАО.

"Сегодня запланировано завершение выгрузки каменного угля в Харуте. В этот поселок по реке доставлено 1632 тонны данного топлива, то есть 100% от запланированного в текущем сезоне объема. Кроме того, в Харуту доставлено и дизельное топливо - 400 тонн, что составляет также 100% от плановых объемов. Село Несь приняло по морю 320 тонн дизельного топлива (58% от плановых показателей) и чуть более 750 куб. м дров (55%)", - говорится в сообщении.

14 июня ожидается подход баржи с дровами в поселок Хорей-Вер, а из Архангельска морем вышло судно с углем в Чижу. 15 июня под загрузку твердым топливом в Архангельске встанет судно для Неси. В целом оператор северного завоза-2017 "Севержилкомсервис" в нынешнюю кампанию по завозу энергоресурсов в населенные пункты округа закупит 21,6 тыс. тонн каменного угля. В рамках кампании в НАО планируется доставить 7,7 тыс. тонн дизельного топлива, более 140 тонн автомобильного бензина, а также 80 тонн дизельных масел и смазок, 10,6 тыс. кубометров дров.

Снабжение населенных пунктов НАО топливно-энергетическими ресурсами началось сразу после прохождения ледохода, первые суда вышли девятого июня, что на 7-10 дней позднее обычных сроков из-за позднего ледохода. Доставка осуществляется речным и морским путями. В первую очередь груз завозят по малым рекам Сула, Адзьва и Колва, пока уровень воды позволяет судам пройти к поселениям.

Конференция "Северный завоз - новые пути и возможности"

Населенные пункты округа снабжаются топливом в рамках северного завоза. Актуальные для региона и всей Арктической зоны РФ будут обсуждаться в ходе конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая пройдет в Нарьян-Маре 19-20 июня. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов. Необходимо обсудить перспективы повышения эффективности мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов.

К участию в форуме приглашены статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, генеральный директор УК "Восток Уголь" Вадим Бугаев, губернатор Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Организатором мероприятия выступает Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций.

Северный завоз

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.