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Джейми Оливер обеспечит едой всех пострадавших при пожаре в лондонской высотке

Общество
14 июня, 18:36 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Шеф-повар пригласил всех погорельцев в свой ресторан Jamie's Italian в торговом центре Westfield, который находится неподалеку от сгоревшего дома

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© EPA/DAN HIMBRECHTS

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Известный британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и автор кулинарных книг Джейми Оливер пообещал обеспечить бесплатной едой и напитками всех пострадавших в результате крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона. Об этом он написал в Instagram.

Оливер пригласил всех погорельцев в свой ресторан Jamie's Italian в торговом центре Westfield, который находится неподалеку от сгоревшего дома. "Еда и напитки бесплатно, поэтому просто обратитесь к моему менеджеру Хуану", - написал ресторатор.

Простые лондонцы и общественные организации также публикуют в социальных сетях сообщения, предлагая потерявшим свое жилье кров и пищу.

Предварительно в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower погибли шесть человек, точное число жертв в настоящее время устанавливается. Пострадали в общей сложности 74 человека - 64 были госпитализированы врачами скорой помощи, 10 пришли в лечебные учреждения самостоятельно. По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. Как сообщила газета Daily Mail, причиной возгорания мог стать неисправный холодильник.

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