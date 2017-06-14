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Контролеры общественного транспорта Москвы прошли курсы английского языка

Общество
14 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Инструктаж по работе с иностранными туристами и тесты на знание английского языка прошли более 550 контролеров

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Все контролеры общественного транспорта столицы закончили курсы по изучению английского языка в преддверии Кубка конфедераций. Об этом сообщается на Едином транспортном портале Москвы со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

"Более 550 контролеров учреждения прошли инструктаж по работе с иностранными туристами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку. Исключение сделали только для тех, кто на время занятий был в отпуске или на больничном. Кроме того, для всех контролеров подготовлены памятки-разговорники с основными словами и популярными фразами на английском языке", - говорится в сообщении.

Учитывая разный уровень знания языка, в разговорнике для контролеров для всех выражений и слов дана транскрипция кириллицей.

"В процессе обучения, которое длилось в течение месяца, контролеры изучали лексику, связанную с транспортом, тренировались использовать методическое пособие в экстренной ситуации, изучали мимику, жесты, фразы вежливости разных стран. Если возникнет необходимость, то наши контролеры готовы помочь болельщикам из разных стран, которые приедут в Москву на матчи Кубка конфедераций", - отметили в пресс-службе.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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