Первый двухэтажный поезд "Самуил Маршак" отправился с вокзала Москвы в Воронеж

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд "Самуил Маршак" отправился с Казанского вокзала Москвы в Воронеж, передает корреспондент ТАСС. Поезд соединит российскую столицу, где поэт прожил большую часть жизни, и столицу Черноземья, где в 1887 году он родился. Мероприятие приурочено к празднованию 130-летия поэта и переводчика.

"Это было задумано (назвать поезд в честь Маршака - прим. ТАСС) совместно с Российским еврейским конгрессом, издательством АСТ, губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Теперь не только в небе будет летать самолет "Самуил Маршак", но по железной дороге пойдет поезд в его честь", - прокомментировал запуск именного поезда внук поэта Александр Маршак. Он напомнил, что в 1907 году первые стихи Маршака были посвящены железной дороге, он написал "Дама сдавала в багаж", "Почта", "Веселое путешествие от А до Я".

Скоростной поезд Федеральной пассажирской компании номер 738/737 по маршруту Москва - Воронеж - специально оформленный состав, который будет курсировать под брендом "Поезд Маршака" до конца 2017 года, в течение которого празднуется 130-летие Самуила Маршака.

Двухэтажный поезд с вагонами 1 и 2 класса также оборудован двумя вагонами с зоной отдыха для пассажиров с детьми. Глава ФПК Петр Иванов отметил, что в России только два таких вагона, и они находятся в этом именном поезде. Вагон с детской игровой зоной оформлен наклейками с персонажами из произведений Маршака, также для детей собрана библиотека книг Маршака. Взрослые пассажиры смогут послушать стихи и сонеты Шекспира в переводе поэта в исполнении известных российских актеров.

О поэте

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964 гг.) - уроженец Воронежа, поэт, драматург, автор популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый- полосатый", "В гостях у королевы" и других, переводчик Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов.

Именем Маршака названы улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах, Киеве, Донецке, Краматорске, Ялте, проспект в Санкт-Петербурге.

Первый памятник Маршаку скульптора Максима Дикунова установлен в 2015 году в Воронеже у дома № 72 по улице Маркса, где жил поэт. С того же года в Воронеже проводится детский театральный фестиваль "Маршак", в мире - "Маршаковские чтения", прошедшие в первый раз в Москве, а в прошлом году - в Иерусалиме.